Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Canale 21.

“Per me il gol di Mertens era fuorigioco, quello di Hamsik era regolare. Ieri non sono state applicate tecnologie, l’arbitro ha deciso secondo me sbagliando le due interpretazioni. Si è giocato senza la Var, e non si tratta di essere impopolare, il Napoli poi ha meritato di vincere”.