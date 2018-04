Marotta a Premium: “Pogba e Morata graditi ritorni. Vincere stasera è importante”

Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Premium

“Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere prestazioni della Juventus in campi di provincia con difficoltà. Non è una partita che vale lo scudetto questa di stasera ma in caso di vittoria affrontiamo il Napoli con maggiore tranquillità. Sulle parole di Ceferin non mi esprimo, il Var è uno strumento che deve ridurre gli errori. I nostri arbitri in Europa non hanno il Var ma gli addizionali e questa cosa è assurda, và subito eliminata. A Collina dico soltanto che Oliver non era il giusto con arbitro per una partita così delicata, non ha esperienza” .

“Pogba e Morata potrebbero ritornare, chissà,sono due professionisti ma le cifre che hanno raggiunto adesso per noi sono improbabili. Per Darmian non si è fatto ancora nulla”.

“Siamo irritati perché vorremmo che a tutte le partite ci siano i tifosi di entrambe le squadre ma comunque non è un problema di discussione” .

