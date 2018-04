Marotta a Premium: “Vogliamo implementare il nostro dominio in Italia vincendo lo Scudetto”

L’amministratore delegato della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Oltre al tema Scudetto, Marotta è tornato anche sull’eliminazione in Champions della Juventus.

“Vogliamo implementare il nostro dominio in Italia vincendo lo Scudetto e la Coppa Italia. Il clima che si respira fra di noi è quello di voler tirar fuori qualcosa di straordinario.

Io condivido quello che ha detto il Presidente che ha espresso i suoi pensieri in modo civile. Poi vorrei aggiungere che c’è bisogno di uniformità nella classe arbitrale perché mentre in Italia si usa il VAR in Inghilterra non è utilizzato.

Non posso e non devo pensare alla malafede della federazione europea e pensare che esistano dei poteri forti. Si deve analizzare quello che è successo a Madrid e trarre delle conclusioni. In questo caso un arbitro d’esperienza l’avrebbe gestita in modo diverso.

Cairo? Non voglio rispondere alle sue parole non merita una nostra risposta.

Allegri è con noi da quattro anni e conosce bene il nostro ambiente. E’ giusto che lui esprima pubblicamente i suoi pensieri ma come ho sempre detto i nostri rapporti sono buonissimi.

Faccio i complimenti a Donnarumma che per me è un patrimonio del nostro calcio ed un degno erede di Buffon.”

