Marotta c’è, ora c’ho le prove !

Come il quadro che dipinse il fratello di Pieraccioni, nel film Il Ciclone,dopo l’arrivo delle ballerine di flamenco.

Il quadro rappresentava un campo arato con tanto di colombe e cielo azzurro. A risaltare agli occhi, però, è la frase “Dio c’è, c’ho le prove”. Un affermazione che possiamo convertire in ambito calcistico, cambiando solo il soggetto o il protagonista per meglio dire.

Ebbene l’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, all’interno del nostro calcio assume un ruolo quasi pari a quello di Dio: è in ogni dove e in ogni dunque, ai limiti dell’onnipresenza e dell’onnipotenza. Non a caso si sente anche il regista di trattative di mercato che non riguardano la Juventus.

Dopo il ruolo di contabile del Sassuolo, garantendo ai microfoni di Sky la solidità economica del club emiliano, ora sta provando ad avere un ruolo determinante per gestire la trattativa tra Napoli e Sassuolo per portare Politano in azzurro.

Cari calciofili italiani gioite: abbiamo il Messia del calcio italiano. #MarottaCè