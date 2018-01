Marotta: “Cristiano Ronaldo? I sogni vanno alimentati”

Il direttore Sportivo della Juventus, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso di speciale calciomercato:

Cristiano Ronaldo vuole andare via dal Real, per la Juve è un sogno possibile? “I sogni vanno alimentati, ma è un’operazione impossibile. C’è un rischio d’impresa molto alto, tutti vorrebbero un giocatore come lui in squadra, ma dobbiamo confrontcarci con la realtà”

Rinnovo? “Non credo che questo sia un problema. Sono legato da un rapporto a tempo determinato ma credo che il contratto sia un aspetto complementare, quello che conta è quello che crei con la società, in questo caso con il presidente il rapporto è ottimo e splendido e credo che si potrà continuare finché lo riterrà opportuno lui”.

Su Emre Can: “Sappiamo che è un giocatore in svincolo, il regolamento ci permette dunque di trattare con lui. La concorrenza è tanta ma è una grande opportunità e faremo di tutto per sfruttarla