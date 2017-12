Marotta: “Napoli forte anche senza mercato. Con la Roma sono loro i favoriti per lo scudetto”

Il direttore generale della Juventus ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima della partita contro la Roma.

“Mercato? Pensiamo solo a noi, abbiamo una rosa completa e non abbiamo bisogno di rinforzarla a gennaio. Il Napoli prende Inglese? Se lo fanno, vuol dire che ne hanno bisogno, ma a prescindere dagli arrivi credo comunque che il Napoli si sia confermato molto forte con la rosa che ha attualmente. Parole di Allegri? Alla Roma aggiungerei anche gli azzurri come favorita per il titolo, l’Inter ha il vantaggio di non avere le Coppe e può recitare un ruolo importante”.