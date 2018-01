Marotta: “Napoli? Non sentiamo la pressione, ci siamo abituati”

L’amministratore delegato della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Non sentiamo la pressione, pensiamo a vincere ogni partita, concentrandoci a fare tre punti. Polemica di Sarri? La risposta è la stessa su Politano, il Sassuolo è una società solida, credo di interpretare le volontà, se non lo hanno ceduto non hanno la volontà di farlo. Io non c’entro niente.”



“Balotelli? Al di là di stima e affetto, questa è una notizia da fantacalcio e non vera perché è un profilo che non ci occorre. De Vrij è un giocatore importante ma al momento non è un nostro obiettivo. Emre Can è un giocatore molto importante che cercheremo di prendere ma può rinnovare con il Liverpool ed ha altre possibilità, resta un’operazione difficile.”