Marques Allan, il centrocampista moderno fondamentale per Sarri

Marques Allan, il centrocampista imprescindibile per Maurizio Sarri

Il prototipo del centrocampista moderno, il classico mediano di rottura che morde le caviglie, con la differenza che il brasiliano ha anche grande corsa e grande tecnica.

Bravo nei tempi di inserimento e freddo sotto porta, dotato di grandissima intelligenza tattica.

Caratteristiche che lo rendono un centrocampista unico in europa e insostituibile per Sarri, insieme a Callejon infatti sono gli unici due giocatori che sono stati impiegati in tutte le partite.

