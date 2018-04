Marra: “Tre punti che possono valere due mesi”

Il giornalista Bruno Marra, membro dell’ufficio stampa del Napoli e autore del libro “BruNapoli”, ha commentato tramite il suo profilo Facebook la vittoria degli azzurri sul Chievo.

Queste le sue parole: “Il primo gol di Milik dopo il rientro dall’infortunio, il primo gol di Diawara in Serie A che vale quanto una intera carriera. Gli ultimi 5 minuti più pazzeschi del campionato azzurro e una delle rimonte più clamorose della storia del Napoli. Succede di tutto al San Paolo e accade tutto quando sta volgendo al tramonto questo pomeriggio infinito sotto il sole di Fuorigrotta. E’ un assalto dai contorni epici. Il Chievo segna ad un quarto d’ora dal termine. Il Napoli pareggia al minuto 88 con Milik e sfonda la muraglia clivense con un destro di Diawara al 93esimo. Quello che non ti ammazza ti rende più forte. E da questo match ne usciamo con l’urlo di battaglia più alto che rompe il muro del suono nel cielo del San Paolo. Tre punti che possono valere 2 mesi. Quelli che mancano per il finale di questo campionato. Un romanzo che si deciderà a maggio. Ma che avrà fino all’ultimo respiro il battito azzurro…”.

