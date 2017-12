Marrucco: “Darmian ideale, il Napoli deve sfruttare l’amicizia Mendes-Mourinho”

L’agente di calciatori ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli deve avvicinarsi al mercato con tranquillità, tenendo ben presente che la priorità è quella di un esterno capace di giocar bene su entrambe le fasce. Darmian sarebbe il giocatore ideale e sfrutterei i buoni rapporti con Jorge Mendes per convincere Mourinho e il Manchester United a liberarlo.

Verdi? non so se abbia rifiutato il Napoli. E’ uno di quei calciatori che probabilmente danno il meglio in determinate piazze. Il fatto che stia esplodendo a 25 anni qualcosa su di lui la dice, ma bisognerebbe scavare anche sui rapporti tra lui e Sarri ai tempi di Empoli. Personalmente andrei di più su Chiesa. Younes? Non è malvagio, ma il fatto che l’Ajax lo ha portato in scadenza senza rinnovargli il contratto mi fa sorgere qualche interrogativo. Di Fares invece ho sentito ottime referenze.

Rulli? è un ottimo prospetto, Perin ha avuto dei problemi fisici ma è uno dei migliori in Italia. Non escludo qualche colpo di scena nella vicenda Reina, spero possa prolungare il suo contratto magari per fare da secondo di esperienza”.