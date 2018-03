Lunedì Hamsik è stato operato alle tonsille.

L’intervento è perfettamente riuscito ma da valutare le sue condizioni per la gara contro il Sassuolo.

Sabato gli azzurri saranno impeganti al Mapei Stadium ma Hamsik è in forte dubbio, tra martedì e mercoledì sarà sottoposto a dei test per capire se è recuperabile dopo che col Genoa è uscito infortunato.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport gli esami sveleranno l’entità dell’infortunio ai flessori patito con il Genoa.

