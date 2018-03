Martino: “Il gol di Dybala ha influito. Inter-Napoli diventa fondamentale”

Il giornalista di Mediaset, radiocronista ufficiale degli azzurri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gol di Dybala? penso possa aver influito, però poi il Napoli passa in vantaggio continua a giocare bene, ho rivisto la gara ieri e gli azzurri hanno fatto una grande gara. Bisogna dare meriti pure alla Roma, i giallorossi sono capaci di prestazioni come questa, venivano da due sconfitte e quindi probabilmente aspettavamo una squadra più dimessa ma invece non è stato così.

Il Napoli dopo il 2-1 non è crollato, ha giocato bene ma i capitolini erano in vena. Le distanze fra i reparti degli azzurri forse erano un po’ larghe ma la squadra ha fatto tante azioni bellissime. Adesso la trasferta in casa dell’Inter diventa fondamentale, se il Napoli riuscisse a vincere a Milano allora credo che rimarrà soltanto un ricordo la beffa dell’altro ieri, altrimenti diventa difficile. Non riesco però a vedere un cambiamento tale che riesca a far ipotizzare un crollo dei partenopei. La Juventus non perde da novembre dell’anno scorso, per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà fermarsi altrimenti sono dei marziani e tanto di cappello”.

