Martino: “Se il Napoli diventa campione entra nella storia del calcio”

Il giornalista Mediaset, radiocronista ufficiale degli azzurri, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Quando si gioca contro il Genoa di Ballardini le gare non sono mai facili, è una squadra strana ben oltre i numeri della classifica, hanno una difesa difficile da superare e il Napoli ne sa qualcosa dopo ieri sera. Sognare si può se la Juve scende sulla terra come ha fatto sabato a Ferrara il discorso è più che aperto, di conseguenza è logico che qualche pensierino lo fai sul finale.

Il calcio ci riserva sempre sorprese, ci ha mostrato che anche i calciatori bianconeri sono umani. Se il Napoli vince lo Scudetto è storia, si parlerebbe di miracolo tutto napoletano che entrerebbe nella storia come quelle grandi squadre che sono riuscite ad aprire un ciclo. Deve vincere soltanto tutte le gare, e questo potrebbe davvero essere l’anno buono. Credo sia fondamentale mantenere la calma e non farsi prendere dal nervosismo con l’avvicinarsi del traguardo, ora entriamo in una fase dove serve concentrazione, tranquillità e serenità”.

