Martino: “Il secondo tempo del Napoli contro la Lazio è essenza del calcio”

Il giornalista Mediaset, radiocronista ufficiale degli azzurri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.







“Il secondo tempo del Napoli contro la Lazio è essenza del gioco del calcio? anche di più, quando un gruppo riesce a sfoderare una prestazione del genere nella ripresa, così improvvisamente, è meraviglioso e va contro tutto e tutti. Sabato Piotr Zieliński ha dimostrato di aver fatto un passo in avanti superiore, in estate Sarri lo incintò a fare di più in una conferenza-stampa a Dimaro elogiandone le qualità.

Impegno in Europa League di giovedì? non è facile capire che Napoli vedremo, tenendo conto delle tante indisponibilità fra infortuni e squalifiche. Non so se Sepe sarà titolare anche perchè Reina so che ha una voglia matta di mettere nel carniere altre presenze in campo europeo per battere il record”.

Comments

comments