Il giornalista Mediaset, radiocronista ufficiale degli azzurri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Tanti voli bloccati ma altrettanti tifosi pronti a decollare nonostante il divieto trasferta. Se il Napoli scende in campo come solito abbiamo ammirato non ci saranno problemi. Conquistare 3 punti sarebbe importante per mettere sotto pressione ancor di più la Juve, è una situazione che potrebbe avvantaggiare il Napoli”.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

