Di Marzio: “Darmian nel mirino della Juventus”

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato della Juventus, sembra che tra gli obiettivi dei bianconeri ci sia anche Matteo Darmian, giocatore seguito e trattato anche dal Napoli:

Emre Can per giugno, e per il centrocampo, ma la Juventus pensa anche alla difesa e a come eventualmente rinforzare questo reparto. Matteo Darmian è sempre nel mirino dei bianconeri e può essere un obiettivo per il futuro nel caso in cui dovesse uscire un terzino. Inoltre, ormai l’esterno italiano sembra non rientrare più nei piani di Mourinho al Manchester United (basti pensare che è andato in panchina anche in occasione della gara di FA Cup contro il Derby County).

Un altro difensore che la Juventus osserva è Cristiano Piccini dello Sporting CP, un giocatore che spesso i dirigenti bianconeri sono andati a visionare dal vivo. Tuttavia al momento ancora non ci sono stati contatti con questo classe ’92, dunque non si tratta di un obiettivo concreto.