Di Marzio: “Maxi-offerta rifiutata per Politano, Napoli sempre più su Lucas”

Secondo il giornalista di Sky Sport gli azzurri non mollano la pista che porta al brasiliano.

Dopo il rifuto di Verdi e il no del Sassuolo per Politano, il Napoli mette per il momento in stand-by Gerard Deulofeu e continua a parlare con gli agenti di Lucas Moura. Secondo Gianluca Di Marzio domani la società partenopea intensificherà i contatti con l’entourage del calciatore brasiliano finito ai margini estremi della rosa del PSG.

Salgono quindi le quotazioni dell’ex Seleção, decisivo l’ennesimo no del Sassuolo per Politano, nonostante il Napoli sia arrivato ad offrire – sempre secondo il giornalista – ben 20 milioni più Giaccherini e Maksimović. Irremovibile la società neroverde anche davanti alla maxi-offerta.