Di Marzio: “Milan prima squadra sondata dall’agente di Deulofeu”

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, svela un retroscena sulla trattativa Deulofeu sul proprio sito ufficiale:

Oggi l’incontro a Milano con il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, ma la prima squadra sondata da Gines Carvajal, l’agente di Deulofeu, era stata il Milan. In rossonero l’attaccante aveva trascorso sei mesi la scorsa stagione ed ora sarebbe anche tornato volentieri. Da parte del Milan però non c’è stata alcuna apertura, non rientrando – un profilo come quello di Deulofeu – nei piani della squadra di Gattuso.