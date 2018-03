Di Marzio: “Milić al Napoli, fra poco le visite mediche”

Il giornalista, esperto di calciomercato, annuncia l’arrivo del croato in azzurro direttamente sul suo portale.

“Nuovo terzino sinistro in arrivo per il Napoli. Oggi infatti sosterrà le visite mediche per la squadra di Sarri Hrvoje Milic, l’ex Fiorentina attualmente svincolato. Per il croato classe ’89 pronto un contratto fino a giugno su cui apporre la firma dopo il superamento delle visite. Così che Sarri possa avere un ricambio a sinistra anche per gli allenamenti dopo l’ennesimo infortunio di Ghoulam, con Milic pronto a sposare la causa azzurra”.

CLICCA QUI per leggere l’intervista esclusiva che Milić ci ha rilasciato qualche giorno fa.

