Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso di Speciale Calciomercato:

Il Napoli ha fatto di tutto per provare a prendere Politano, anche il giocatore sta spingendo per il trasferimento ma il Sassuolo non è intenzionato a cederlo.

Deulofeu in standby, procede la trattativa per Lucas, settimana prossima incontro con gli agenti del giocatore.