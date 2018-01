Di Marzio: “Oggi il Napoli definisce Younes ma ci riprova per Politano”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha commentato sul suo portale gli ultimi movimenti di mercato degli azzurri.

Chiusa l’operazione per anticipare l’arrivo di Younes in azzurro (accordo con l’Ajax che oggi sarà definito formalmente e poi sarà tempo di organizzare il viaggio del giocatore in Italia), il Napoli comunque continua a non mollare Politano. Oggi c’è stato un nuovo contatto tra club, tra il ds azzurro Giuntoli e l’ad neroverde Carnevali che ne parlerà con il presidente Squinzi, prima di dare una risposta definitiva. Il Napoli al Sassuolo offre il prestito di Ounas, mentre il club neroverde lavora su Caprari ma anche su Rachid Ghezzal, in uscita dal Monaco. E proprio il fatto che il Sassuolo si stia muovendo sugli eventuali sostituti di Politano fa capire come il muro del club di Squinzi non sia più così insormontabile per l’operazione Politano-Napoli.

Fonte: gianlucadimarzio.com