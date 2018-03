Di Marzio: “Organico povero, andava completato”

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sarri voleva far giocare quelli che fino ad ora hanno giocato poco anche per rendersi conto a livello di squadra come avrebbero reagito. Tra i quattro di dietro, io considero solo Koulibaly che giocava nel suo ruolo da titolare. Hysaj era fuori piedi e Maggio ha sempre fatto il suo dovere. Callejon non è un centravanti, fa dei tagli ma i movimenti sono completamente diversi e non lui non ha niente. Il Napoli andava completato, già all’inizio l’organico era un po’ povero”.

