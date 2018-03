Di Marzio: “Roma in piena crisi tattica. Bel gioco? Se non vinci non ti ricorda nessuno”

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Napoli e Juve hanno un due partite totalmente diverse. La Lazio ha giù battuto la Juve ed è possibile che siano proprio l’antidoto ai bianconeri. Purtroppo vengono dalla partita di Coppa Italia dove hanno mostrato di avere dei problemi di condizione. La Roma invece non ha un’identità ben precisa, Di Francesco vorrebbe giocare con il 4-3-3 senza i giocatori con le giuste caratteristiche. Anche in mezzo al campo hanno problemi e con il Napoli, se gli azzurri giocheranno con umiltà, troveranno grandi difficoltà.

A Roma c’è una crisi tattica, ad esempio Schick, l’hanno preso per farlo giocare al posto di Dzeko, poi Dzeko non è andato via e ha dovuto fare l’esterno, la seconda punta, ruoli che non sono i suoi. Poi sei undicesimi della squadra sono un po’ macchinosi, avrebbero dovuto fare degli innesti ben diversi. Se il Napoli arriva secondo? Nessuno se lo ricorda del secondo e del terzo posto. Sì, il Napoli ha acquisito credibilità in tutto il mondo, ma io preferisco arrivare primo, perché entri nell’albo d’oro, altrimenti resti un eterno secondo”.

