Mascherano: “Nel 2014 sono stato molto vicino al Napoli, sarò sempre grato a Benitez”

L’ormai ex calciatore del Barcellona, Javier Mascherano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media spagnoli ed ha parlato del suo mancato trasferimento al Napoli. Queste le sue parole:

“Nell’estate del 2014 avevo la possibilità di andare via da Barcellona e il Napoli in quel momento era una soluzione. Avevo capito che il mio ciclo era terminato, lo dissi anche al direttore sportivo Andoni Zubizarreta, ma mi rispose di no perché loro volevano continuare a contare su di me. Arrivò poi Luis Enrique e mi disse di proseguire con questa maglia. Però in questa vita nessuno è imprescindibile e sono stato davvero tentato di raggiungere Rafa. Non potrò mai ringraziare abbastanza Rafa per tutto quello che ha fatto per me. Mi ha tirato su da un pozzo a venti metri sotto terra e mi ha portato più in alto possibile”.