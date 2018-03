Mastria: “Impressionante ieri il primo quarto d’ora del Napoli”

Il giornalista e telecronista di Premium Sport ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Impressionanti i primi 15 minuti di ieri del Napoli, straordinaria la voglia di ripresentarsi dopo lo stop in Europa al pubblico di Napoli con tanta voglia, cattiveria e spirito vincente. Mi ha fatto sorridere Insigne a fine gara, quando diceva che già si aspettava l’insoddisfazione del tecnico per non aver chiuso la gara dopo l’1-0, match dove rischi di pareggiare magari per una sola azione concessa gli avversari.

Allan migliore in campo? no, mi è piaciuto molto di più Marek Hamsik soprattutto nella prima frazione di gioco, perfetta sotto ogni aspetto. La sua ammonizione nella ripresa? vado in controtendenza, avere certa cattiveria anche nei gesti è indice di voglia di fare”.

Comments

comments