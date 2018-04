Materazzi: “Juve-Napoli? Spero il campionato rimanga aperto. In Champions tifo Roma”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, nella quale ha parlato della lotta Scudetto, della Champions e dei nerazzurri, oltre che della reazione di Buffon dopo la gara contro il Real Madrid.

“Sono momenti, dunque rispetto ciò che ha fatto Gigi. Siamo umani e possiamo sbagliare. Cosa avrei fatto io? Non lo so, per dare determinate risposte bisogna trovarsi in determinati momenti. Juve-Napoli? Mi auguro sia una bella partita e che il campionato rimanga aperto. Ci sarà anche la Var, così non potranno esserci polemiche. Ovviamente, la Juve è favorita, essendo più abituata a vincere.

La Roma in Champions? Ho avuto di vedere sia la gara con il Chelsea che quella contro il Barcellona, in cui i giallorossi hanno mostrato consapevolezza di poter raggiungere qualcosa di importante. Mi auguro possa andare avanti, così per la terza volta in quattro anni avremmo un’italiana in finale. Sono stati veri uomini a ottenere questo risultato. Totti ha smesso nel momento più sbagliato, ma gli auguro di alzare il primo trofeo da dirigente: lui è un leader naturale.

Corsa Champions? Per il mio passato ovviamente spero l’Inter possa qualificarsi, ma bisogna dare i giusti meriti alla Lazio. A Icardi non do nessun consiglio, ma gli auguro di conquistare presto un trofeo, perché uno che ha fatto 100 gol in così poco tempo va solo elogiato. Mi ricorda molto Crespo, ma i tempi cambiano e non si possono fare. Ronaldo per me è il più grande di tutti e il migliore con cui abbia mai giocato, anche se a fine carriera si è macchiato con una scelta particolare (andare al Milan, ndr)”.

Comments

comments