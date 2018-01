Mattinata di lavoro per gli azzurri e poi partenza per Bergamo

La squadra partenopea fra poco in campo per la seduta di rifinitira in vista dell’Atalanta.

Allenamento mattutino oggi per il Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri, che nel pomeriggio partiranno alla volta di Bergamo, fra poco scenderanno in campo per la seduta di rifinitura in vista del match in casa dell’Atalanta, lunch-match della ventunesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 12:30. Di seguito il report dell’allenamento di ieri.

La squadra ha svolto torello in avvio e successivamente partitina a campo ridotto sul campo 1. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo.

Ghoulam e Milik hanno svolto l’intera seduta col gruppo tranne la partitina in famiglia. È rientrato Hamšík dopo i giorni di influenza, per Marek lavoro differenziato in palestra.