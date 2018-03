Mattioli: “La Roma affronterà una corazzata. Scambierei Pallotta con ADL”

L’attore Maurizio Mattioli ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Napoli-Roma una volta era il derby del Sole, adesso purtroppo il gemellaggio non c’è più. Per quanto riguarda i giallorossi non sarà facile contro una corazzata come il Napoli, ormai abituata a frequentare l’alta classifica. Non credo che il problema sia l’assenza di Totti. Purtroppo la Roma non ha una presidenza molto vicina. Pallotta sta a Miami e questa non è la situazione ideale in una piazza come Roma. Di fatto giochiamo un tempo solo, questo è diventato un problema. De Rossi sta giocando poco, Nainggolan non è più lo stesso, Dzeko non ce la fa da solo. Speriamo possa ingranare Schick che è stato pagato tantissimo. Abbiamo venduto Salah e Rudiger, sinceramente non capisco queste cose. Uno scambio De Laurentiis-Pallotta? Lo farei sicuramente. Allan-Nainggolan? No. Allison-Reina? No. Hamsik-De Rossi? Non rispondo”.

