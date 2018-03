Matuidi: “Il Napoli sta facendo bene ma possiamo superarlo da un momento all’altro”

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, dopo la vittoria contro l’Atalanta è intervenuto a JTV.

Queste le sue parole: “Era una partita difficile. La missione è compiuta, nelle due partite abbiamo vinto due volte, quindi arrivare oggi in finale per la quarta volta è super.

Tornare dopo l’infortunio non è facile trovare il ritmo, però partite come queste sono molto utili. Mi allenerò molto per dare il massimo per la squadra.

Lazio? Gara molto importante. E’ un momento importante della stagione. Sono due trasferte difficili, però la Juventus è attrezzata per andare a Roma a vincere. Poi penseremo al Tottenham e subito dopo al campionato perchè c’è un Napoli che sta facendo molto bene, ma c’è la possibilità di superarlo da un momento all’altro”.

