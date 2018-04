Matuidi: “la Juve è ciò che mi serviva”

Blaise Matuidi si è raccontato al canale YouTube Bros.

“La Juve è ciò che mi serviva, qui ci sono tanti fattori che ti portano a far bene ogni giorno e sul campo poi lo senti. E’ stato un grande orgoglio vestire la prima volta questa maglia, pensare a tutti i campioni che l’hanno indossato prima di me. Pensare alla storia di questa società fa venire le vertigini. Anche la mia vita è cambiata in meglio, qui vivo in centro ed è una cosa che a Parigi non potevo fare. Facciamo anche tanti giri in bicicletta. In Italia c’è un amore per il calcio che dura ogni giorno, si avverte dentro e fuori lo stadio”.

Comments

comments