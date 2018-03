Matuidi: “Sabato sera positivo con la nostra vittoria e il ko del Napoli”

Il centrocampista della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport.

“Wembley è un bellissimo stadio, ho avuto il piacere di giocarci con la Nazionale: mercoledì non sarà semplice, è una squadra che gioca bene con il pallone, arriva da un buon periodo in campionato e ha fatto ottime cose in Champions League, compresa la gara di andata contro di noi. Comunque a Torino abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà: andiamo a Londra per vincere e per segnare, se giochiamo come sappiamo, e con l’aiuto dei nostri tifosi, come a Roma, sarà possibile”.

“Faccio le mie condoglianze alla famiglia di Davide Astori, io non lo conoscevo ma molti miei compagni si, e sono addolorati. Ho avuto modo di capire che non perdiamo solo un grande calciatore, ma anche una grande persona. Non è mai facile tornare in campo dopo una tragedia simile, ma il calcio cerca di andare avanti, anche in suo onore.

La vittoria contro la Lazio? Non era facile vincere all’Olimpico, per noi è stata una serata davvero positiva, dato che il Napoli ha perso qualche punto e ora siamo solo a una lunghezza da loro. Il gol di Dybala? Siamo tutti felici per Paulo. Se lo merita, per l’impegno che mette nel lavoro di tutti i giorni, e ha dimostrato ancora una volta, come ha già fatto in altre occasioni, di essere un giocatore capace di risolvere la partita e far vincere la squadra. Higuain? Sta recuperando nel migliore dei modi, spero sia con noi in viaggio domani”

