Matuidi: “Scudetto? Il Napoli sta facendo la stagione della vita”

Il centrocampista della Juve ha parlato ai microfoni di “Le Figaro”. Questi alcuni passaggi:

“Non voglio dire che stavo male a Parigi ma sentivo che stavo mettendo a rischio la mia carriera. Quella di Torino è stata una vera e propria scelta di vita, qui va tutto bene, con la Juventus poi stiamo faceendo un campionato intenso. Scudetto? Ovviamente è inutile specificare che i conti si faranno alla fine, anche perchè il Napoli – che è il nostro avversario – sta facendo davvero la stagione della vita. C’è molta suspense e sappiamo già che ce la giocheremo fino all’ultima giornata di campionato, è una cosa bella eccitante per il pubblico ma anche per noi calciatori. Siamo davanti in classifica ma nulla è ancora deciso”.

