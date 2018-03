Matuzalem: “Tifo per il Napoli ma la Juve ha troppo potere”

L’ex centrocampista azzurro è legato ai colori azzurri ma esprime preoccupazioni per il campionato.

Francelino Matuzalem è intervenuto su radio Kiss Kiss Napoli ricordando i tempi trascorsi a Napoli. Ha raccontato di tenere sempre nel cuore i colori azzurri e, stuzzicato sul campionato e sulla lotta scudetto, senza peli sulla lingua ha dichiarato: “Vedo sempre il Napoli giocare, è stata la mia prima squadra italiana e ne resterò per sempre tifoso. Il gioco degli azzurri è spettacolare e spero vivamente che riescano a trionfare in campionato, ma ho una certa paura che possano intervenire fattori esterni, inutile fare finta di nulla, sappiamo che in Italia la Juve ha troppo potere. La Juventus ha sempre avuto una grandissima squadra, ma anche in quest’anni stiamo vedendo tante cose particolari. Ad esempio un fallo o un fuorigioco contro i bianconeri, se è dubbio non lo fischiano”.

A cura di Daniele Arcella

Comments

comments