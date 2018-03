Mauro attacca il Napoli: “In Europa League potevano fare meglio”

Nel corso di Sky Calcio Club l’opinionista Massimo Mauro ha parlato del Napoli:

“Il Napoli poteva fare meglio in Europa League, è una competizione importante per il calcio italiano.

Le grandi squadre non snobbano una competizione come l’Europa League, la panchina del Napoli ha dimostrato di non essere all’altezza.”

Interviene poi Cambiasso: “Quando cambi 5-6 giocatori non è facile, sono sicuro che singolarmente ciascuno di loro farebbe bene con il resto della squadra titolare”

Anche Bergomi a difesa del Napoli: “Sarri ha fatto bene a lasciare spazio alla panchina se l’obiettivo del Napoli è il campionato, non può rischiare i titolari”

Comments

comments