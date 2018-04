Mauro: “Se Sarri non usa tutta la rosa non vincerà mai”

Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Sky Calcio Club ed ha parlato del momento del Napoli.

“La parata di Donnarumma complica sicuramente la corsa del Napoli.

Allegri mette Costa e Higuain in panchina, perché Sarri non fa riposare Mertens? Se Sarri usasse le poche risorse che ha magari i giocatori prenderebbero fiducia nelle proprie forze. L’unico che sembra dare garanzie è Zielinski mentre Sarri ha dimostrato di non fidarsi di Rog che ha giocato 4 minuti. Se non usi tutta la rosa non vincerai mai.

A Torino non sarà una grande partita e andrà verso il pareggio.

Comments

comments