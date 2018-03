Mazzarri: “Tifosi del Napoli faranno il tifo per me? Lì anni bellissimi ma penso al Toro”

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa prima del derby della Mole contro la Juventus. Queste le sue parole:

“I tifosi del Napoli faranno il tifo per me? Sappiamo tutti come sono stati i quattro anni passati lì, ora penso solo al Toro e a dare quanti più input possibili per la partita di domani.

Orsato? E’ un grandissimo arbitro ma non guardo mai le designazioni: ho fiducia nella classe arbitrale.

Domani sarà una partita speciale e questo si è avvertito dal primo momento. Domani vi dirò le mie sensazioni.

Allegri? I suoi risultati parlano da soli, per lui ci sono stima e rispetto reciproci.”

