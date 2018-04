Mazzocchi: “Adesso è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo”

Marco Mazzocchi, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio Marte

“Fino a ieri sera questo -4 non te lo saresti mai aspettato. La Juve nessuno si aspettava che pareggiava ma ieri è successo qualcosa di straordinario con un altrettanto straordinario goal di Simy. Il Napoli ieri ha fatto vivere grandi emozioni ma si è anche complicato la vita più volte, sicuramente gli azzurri stanno vivendo un momento di difficoltà, è palese. Adesso è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo ma per tutte le squadre, come ha fatto la Roma contro il Barcellona. Penso che Sarri a Torino giocherà col 4- 3- 3 poi sbaglierò” .

