Il giornalista di Rai Sport commenta su Twitter la brutta sconfitta degli azzurri e analizza la loro stagione.

Dunque @sscnapoli punta tutto sullo scudetto, perdendo 1-3 in casa.

Non condivido.

Considerata anche l’uscita dalla #timcup se dovesse arrivare secondo sarebbe una stagione fallimentare.

E comunque 5 ko in 7 delle ultime gare europee sono tante, troppe.#NapoliLipsia 1-3

— Marco Mazzocchi (@officialmaz) 15 febbraio 2018