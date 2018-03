Mazzocchi: “La Juve che vince non è anomalia, ma il Napoli non è spacciato”

Il giornalista di Rai Sport ha commentato piccatamente su Twitter i commenti social di alcuni colleghi.



“Giornalisti” tra molte virgolette senza argomenti seri con cui spiegare il primato bianconero (che dura da 6 anni) ora spiegano che chi gioca contro la Juventus non si impegna. Come se fosse anomalo che il più forte batta il più debole. Ma non si dia per spacciato il Napoli.



“Giornalisti” tra molte virgolette senza argomenti seri con cui spiegare il primato bianconero (che dura da 6 anni) ora spiegano che chi gioca vs @juventusfc non si impegna.

Come se fosse anomalo che il più forte batta il più debole.

Ma non si dia per spacciato @sscnapoli. — Marco Mazzocchi (@officialmaz) 15 marzo 2018

Comments

comments