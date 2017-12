Mazzola: “Sarri ha ragione: le coppe sono faticose. Per lo Scudetto dico Napoli”

Il Napoli è primo in classifica e vincendo contro il Crotone potrebbe diventare campione d’inverno.

Terminato il girone di andata ci sarà quello decisivo, il girone di ritorno. Il Napoli cercherà di fare il possibile per voncere lo Scudetto. E proprio del titolo ne ha parlato Sandro Mazzola, ex giocatore dell’Inter.

Queste le sue parole a Soccermagazine.it: “Sarri ha ragione quando parla delle coppe, io l’ho fatto per una vita: è molto faticoso, bisogna dosare gli allenamenti e soprattutto la vita privata. Scudetto? A me piace il Napoli, mi piace come gioca. Dovessi sceglierne una, anche se è difficile, dico il Napoli”.