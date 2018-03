Parte ufficialmente la nuova avventura televisiva del campionato italiano di massima serie.

È appena stato notificato alla Lega calcio di Serie A il versamento dell’acconto per i diritti tv del triennio 2018-21 da parte di MediaPro. Il gruppo audiovisivo spagnolo, vincitore del bando in qualità di intermediario indipendente, ha accreditato l’importo dovuto (50 milioni di euro + Iva) con un giorno di anticipo sulla scadenza fissata per l’acquisizione dei diritti. Lo apprende e comunica Ansa.

