Mediaset: domani la firma di Machach con il Napoli

Premium Sport rivela alcune indiscrezioni di mercato sulle trattative che in questo momento il Napoli sta portando avanti sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto riportato da Premium Sport è prevista domani la firma di machach che si legherà al napoli fino al 2022. Il centrocampista francese è atteso in città per ultimare i dettagli del contratto. [CLICCA QUI]

In uscita sembra essere vicino l’addio di Tonelli sul quale c’è l’interesse del Crotone. Il problema resta l’ingaggio che, però, potrebbe essere pagato a metà tra le due squadre.