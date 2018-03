Medico della Selecao: “Per Neymar operazione inevitabile. Recupero? Forse tre mesi”

Il PSG perde Neymar.

Il giocatore sarà operato al piede destro. In un primo momento si parlava di un suo rientro verso maggio ma molto probabilmente sarà allungato.

Dal Brasile il medico della Nazionale Brasiliana, Rodrigo Lasmar, che ha dichiarato: “Ha riportato una frattura al quinto metatarso, non è un’infrazione ma una frattura importante in un osso del piede destro. L’operazione la faremo sabato mattina a Belo Horizonte, ma la fase di recupero comporta dai due mesi e mezzo ai tre. Neymar è triste, ma capisce che non c’era alternativa. Farà di tutto per stare bene nel più breve tempo possibile e anche da parte nostra faremo il possibile”.

Fonte: gazzetta.it

