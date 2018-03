Mele: “Giocare contemporaneamente risolverebbe tanti problemi”

Italia Mele, direttrice di 100×100 Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazione a Radio Marte

“Il clima qui in Emilia è sereno in tutti sensi, sono arrivati tanti tifosi con il treno e con mezzi privati in modo tale da non restare bloccati a Reggio Emilia dopo la partita. Ho visto tifosi molto calorosi ed entusiasti così come ogni volta che hanno la possibilità di seguire la loro squadra. Il Napoli questa volta gioca prima e credo che in generale il condizionamento sia inevitabile, quando la Juve segnò nei minuti finali contro la Lazio sappiamo tutti cosa è successo poi contro la Roma. La miglior soluzione a questo punto del campionato penso sia la contemporaneità” .

