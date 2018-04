Mele: “Tra il Beneventano e l’Avellinese un nuovo club per sostenere gli azzurri”

Italia Mele, direttrice di 100×100 Napoli, è intervenuta a Radio Marte

“Mi trovo in un luogo tra il Beneventano e l’Avellinese per l’inaugurazione di un club Azzurro tra tanti tifosi a strisce. A pochi passi da qui a breve scenderano in campo Benevento- Juventus.

I ragazzi azzurri sono sempre pronti a dare una mano, aiutare il prossimo, tante occasioni benefiche anche nascoste. Sono convinta che il Napoli ha molta voglia ma dovrà cambiare qualcosa per forza di cose sotto l’aspetto realizzativo” .

Comments

comments