Menga: “ Domani a S.Siro sarà una partita tattica e delicata”

Giammarco Menga, Giornalista sportivo di Premium, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

“Ferrero ha dichiarato che Torreira vale 50 milioni ma è esagerato anche se in questo mercato non mi spaventano certe cifre. Per me il giocatore vale 20\25 milioni ma il suo arrivo dipenderà molto anche dal destino di Jorginho. Reina è ad un passo dal Milan per una cifra di 3 milioni a stagione e potrebbe diventare il loro primo portiere se dovessero arrivare offerte dai 60 milioni in su per Donnarumma; Leno è un profilo che piace molto al Napoli e lo seguono da tempo ed è molto più avanti rispetto a Perin ed ha una valutazione di 20 milioni. Napoli ed Inter oltre a sfidarsi domani sera a S. Siro si stanno sfidando anche sul fronte mercato per Torreira dove il Napoli è più avanti mentre l’Inter è più avanti per Asamoah. Sia per gli Azzurri che per i Nerazzurri domenica sarà una crocevia importante, una sfida tattica e delicata ma sicuramente bella come tutte le volte che gioca il Napoli. L’Inter non può permettersi di perdere altri punti in vista Champions ed il Napoli deve dare una risposta dopo la sconfitta contro la Roma in vista dello scudetto” .

