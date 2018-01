Mercato, Napoli in pole position per Deulofeu

È Gerard Deulofeu l’obiettivo principale del Napoli in questa finestra di mercato invernale.

Lo spagnolo non sta trovando molto spazio al Barcellona e il possibile arrivo in blaugrana di Philippe Coutinho rischierebbe di ridurne ulteriormente il minutaggio. L’ex Milan non vorrebbe perdere la chance di giocare i prossimi Mondiali e una sua partenza non è da escludere.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul giocatore sarebbe fortissimo l’interesse di Napoli ed Inter, con gli azzurri in vantaggio, poiché decisi ad investire sul cartellino. Deulofeu piace molto a Sarri, che lo reputa capace di ricoprire tutti e tre i ruoli dell’attacco.