Mercato, Napoli su Golovin, talento del CSKA Mosca

Il Napoli sarebbe interessato ad acquistare Aleksandr Golovin, giovane promessa del calcio russo, in forza al Cska di Mosca.

Lo dichiara Nobel Arustamian, commentatore televisivo e noto come ‘insider’ del calciomercato russo.

La testata championat.com. riporta le sue dichiarazioni: “Stando alle mie fonti, il Napoli ha un grande interesse per Golovin: gli agenti sono stati in Italia la scorsa settimana e hanno parlato con i rappresentati del Napoli della possibile proposta che potrebbe arrivare al Cska in estate“. Il cartellino, secondo Arustamian, sarebbe di “almeno 16 milioni di euro“.

Fonte: ANSA

