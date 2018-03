Meret: “L’interesse del Napoli fa piacere, ma penso alla Spal”

Il giovane portiere Alex Meret, di proprietà dell’Udinese ma attualmente in prestito alla Spal, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato dell’interesse del Napoli nei suoi confronti.

“Le voci girano e mi arrivano, so che il Napoli è interessato a me. È una cosa che fa davvero piacere, specie se si tratta di un club importante come quello azzurro. Ma al momento ho in testa solo la Spal, per il futuro poi si vedrà.

Non so ancora se sono pronto per una big. Ho iniziato un percorso, devo ancora crescere tanto: ho giocato poche partite, vado avanti impegnandomi costantemente, senza dare troppo peso al futuro. A Udine ho conosciuto Zielinski ed Allan e mi ha fatto molto piacere incontrarli in occasione della trasferta di Napoli. Ma ci ho parlato per sapere di loro, non per altro”.

