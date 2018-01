Mertens alla ricerca del gol perduto, ma con l’Atalanta per il non c’è due senza tre

L’attaccante belga non va in gol in campionato dalla gara casalinga con il Sassuolo dello scorso 29 ottobre.

Nove gare consecutive senza gol. Per il vice-capocannoniere della scorsa stagione è un onta che va assolutramente cancellata.

In questa stagione Mertens ha segnato finora 14 gol, proprio come il numero della sua maglia: 10 in campionato, 3 in Champions League e 1 in Coppa Italia proprio all’Atalanta ultimo gol segnato dal belga.

Mertens prima di questa stagione nelle precedenti otto sfide contro i bergamaschi non era mai riuscito a segnare un gol. In questa stagione ne ha invece fatti due in due gare giocate: il primo in campionato nella seconda giornata di andata e l’altro in Coppa Italia lo scorso 2 gennaio.

Due gol segnati all’Atalanta ed entrambi nelle due gare giocate in questa stagione. Come dice il proverbio non c’è due senza tre.